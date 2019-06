Kop-staartaanrijding aan zwembad Olympos Koen Baten

02 juni 2019

18u38 4

Op de Leopold-II laan in Dendermonde gebeurde zondagnamiddag omstreeks 15.00 uur een kop- staartaanrijding tussen twee voertuigen. Het ongeval gebeurde in de richting van het kruispunt Mechelse poort. Een BMW reed er in op een lichte bestelwagen. De omstandigheden van het ongeval zijn onduidelijk. Er vielen geen gewonden, maar er was wel aanzienlijk wat materiële schade. Door de aanrijding ontstond er lichte verkeershinder.