Koning Albertstraat afgesloten voor verkeer Nele Dooms

22 mei 2019

16u04 0

De Koning Albertstraat in Sint-Gillis-Dendermonde is op donderdag 23 mei afgesloten voor het verkeer. Aanleiding is de verkeersdag voor de leerlingen van basisschool De Bijenkorf die in de straat gevestigd is. Er wordt voor de kinderen een verkeersparcours voorzien, waar ze onder andere hun fietsvaardigheden kunnen oefenen. Om dat veilig te laten verlopen, mogen er geen auto’s in de Koning Albertstraat. Het verkeersverbod geldt tussen de Vijfde Januaristraat en de parking van Drukkerij Smekens. De verkeersmaatregel geldt van 8.30 tot 15.15 uur. Er geldt ook een parkeerverbod.