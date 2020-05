Komt er een Albert Heijn aan Oude Vest? Supermarktketen heeft aanvraag ingediend Nele Dooms

26 mei 2020

14u28 19 Dendermonde Als het van Albert Heijn afhangt, dan opent de Nederlandse warenhuisketen binnenkort een vestiging in Dendermonde. Er is een aanvraag ingediend, maar een vergunning is er nog niet.

Albert Heijn, die publiek lokt met ‘Hollandse’ en dus goedkope prijzen, beschikt al over verschillende vestigingen in België en koestert de ambitie om dat aantal nog te doen stijgen. De supermarktketen heeft zo ook zijn oog laten vallen op de Ros Beiaardstad. Bedoeling zou zijn een vestiging te openen op het gelijkvloers van het complex Mechelse Poort, op de hoek van de Oude Vest en de Leopold II-laan. Pal in het winkelcentrum van Dendermonde dus.

De keten diende hiervoor een aanvraag in bij het Dendermondse stadsbestuur. Dat de winkel er ook zeker komt, is evenwel nog niet 100 procent absoluut. Het schepencollege heeft immers nog geen beslissing genomen over de aanvraag. Er zouden nog verschillende voorwaarden bekeken moeten worden.