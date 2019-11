Koffiekoeken en fruitsla voor parkwachters in containerparken Nele Dooms

22 november 2019

Geen saai lunchpakket voor de parkwachters in de containerparken op de Verko-terreinen aan de Bevrijdingslaan in Appels en het Hoogveld in Dendermonde vrijdagmiddag, wel een traktatie met koffiekoeken en fruitsla. Met die actie sloot afvalintercommunale Verko de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter af. Het initiatief bestaat om op te roepen tot meer respect voor afvalmedewerkers. “In het containerpark of op de baan, iedere dag staan ze paraat om het afval in te zamelen. Maar verkeersagressie en verwijten overschaduwen soms hun ‘schoon’ beroep”, zegt Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko. Hij trok vrijdagmiddag persoonlijk naar de medewerkers om hen te bedanken met koffiekoeken, broodjes, cake en fruitsla. De vuilnismannen en chauffeurs die afval huis aan huis inzamelen, werden eerder al getrakteerd op een pakje friet.