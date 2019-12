Koffie of chocomelk voor bezoekers gevangenis Nele Dooms

22 december 2019

Een aantal vrijwilligers vatten post aan de toegangspoorten van de gevangenis van Dendermonde, in de Sint-Jacobstraat. Daar bedeelden ze soep, koffie, thee of warme chocomelk. Aanleiding was de “Dag van de bezoeker”. “Familie en bezoekers van gedetineerden krijgen zo een warm onthaal”, zegt Peter Smits, één van de stuwende krachten achter het initiatief. “Vrijwilligers van de katholieke, protestantse, vrijzinnige en islamitische gemeenschappen van Dendermonde slaan daarvoor de handen in elkaar. De donkere dagen voor Kerstmis lenen zich er toe om de bezoekers een symbolisch hart onder de riem te steken. Deze tijden zijn immers ook voor hen niet zo gemakkelijk.”