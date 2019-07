Koetsrondrit door historisch centrum Nele Dooms

04 juli 2019

Wie Dendermonde graag eens op een andere manier leert ontdekken, kan daarvoor op zondag 7 juli bij de Toeristische Dienst terecht. Die organiseert die dag toeristische koetsrondritten in het historisch stadscentrum. Samen met een gids kunnen liefhebbers gedurende een uur meerijden met een huifkar. Onderweg geeft de gids een woordje uitleg over de bezienswaardigheden en het historisch patrimonium van de stad. Daar hoort ook een kort geleid bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk bij, waar momenteel de tentoonstelling Vlaamse Meesters in Situ loopt. Ook het stadhuis, begijnhof en verschillende monumenten zijn in de rit opgenomen. Er vertrekken koetsen om 14 en om 16 uur op de Grote Markt. Volwassenen betalen 6 euro, kinderen 3 euro. Ook op zondag 4 augustus vinden nog koetsrondritten plaats. Tickets zijn te koop bij Toerisme Dendermonde, aan de Grote Markt. Info: 052/21.39.56.