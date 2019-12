Knotters zoeken knotbomen voor project Goed Geknot Nele Dooms

04 december 2019

19u19 0

Regionaal Landschap Schelde-Durme, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout, is op zoek naar knotbomen. De organisatie heeft immers vrijwilligers die ter plaatse gaan om dergelijke bomen te knotten. Daarmee wil het voorkomen dat knotbomen verwaarloosd worden en niet goed beheerd worden. Zo’n bomen bepalen immers het typische karakter van het landschap in deze regio en zijn ook ideale woon- en schuilplaatsen voor dieren zoals steenuilen en vleermuizen. “Maar knotten is zwaar en niet iedereen kan het of heeft er tijd voor”, zegt Katrien Devriendt van Regionaal Landschap Schelde-Durme. “Het kan ook gevaarlijk zijn, want je moet werken in de hoogte met een kettingzaag. Daarom zetten wij ervaren vrijwilligers in om eigenaars van knotbomen te helpen. Ze houden van het avontuur en komen knotbomen of houtkanten gratis knotten in ruil voor het brandhout. Wij verzekeren hen tegen ongevallen.” Wie minstens 5 knotbomen heeft staan die al 5 jaar of langer niet beheerd zijn, kan de vrijwilligers inschakelen. Een aanvraag indienen kan via www.goedgeknot.be. De aanvraag wordt best voorzien van enkele foto’s van de bomen en informatie over de locatie. Info: katrien@rlsd.be of 09/210.90.59.