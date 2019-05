Klusjesdag resulteert in blotevoetenpad voor Appelbloesem Nele Dooms

De terreinen van basisschool De Appelbloesem aan de Heirstraat in Appels beschikken voortaan over een blotevoetenpad. Daar zorgden leerlingen, leerkrachten en ouders voor tijdens een klusjesdag. Er werd ook een tipi in elkaar geknutseld. Het blotevoetenpad vormt een alternatief voor het speeltuig op de school dat vorig jaar werd weggehaald. “Het speeltoestel moest plaatsruimen voor de nieuwbouw die voor de school gerealiseerd is”, zegt Nele van de Appelbloesem. “De kinderen misten dat wel en de school had nood aan wat leuke speelelementen, dus we beslisten om voor een alternatief te zorgen. Verschillende ouders en leerkrachten sloegen de handen in elkaar en organiseerden een klusjesdag. Zo droeg iedereen zijn steentje bij voor dit nieuwe blotevoetenpad. Ook de kinderen hielpen aan het project.” Het blotevoetenpad telt tal van materialen als ondergrond, van boomschors en takjes over kiezels en stenen tot rubber banden en denappels. De kinderen wandelden het blotevoetenpad woensdag officieel in.