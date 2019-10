Klimteam van brandweer houdt oefening op nieuwbouw van Sivafrost Koen Baten

10 oktober 2019

17u15 6 Dendermonde Een klimteam van de brandweerzone Oost post Dendermonde heeft donderdagochtend een onverwachte oefening uitgevoerd op de nieuwbouw van Sivafrost, op het Hoogveld. De leden van de brandweerpost moesten een redding uitvoeren op 40 meter hoog. De ladderwagen kan die hoogte niet bereiken, dus moest het klimteam ter plaatse komen. “Bij dit soort interventies is de veiligheid en de toestand van de patiënt heel belangrijk”, zegt commandant Ben Knaepen.

De brandweer van Dendermonde werd donderdagochtend rond 11 uur verwittigd over een redding op hoogte die ze moesten uitvoeren. Ze waren op voorhand niet op de hoogte gebracht dus konden ze zich niet voorbereiden op de oefening. “Bij de oefening kwamen vijf mensen van het klimteam ter plaatse. Zij moesten de patiënt op 40 meter hoogte in een brancard leggen en zo naar beneden brengen”, legt woordvoerdster Stefanie Wuytack uit. “Het is belangrijk om ook deze tak eens in het daglicht te brengen, want vele mensen weten niet dat we in de zone over dit team beschikken en dat zij interventies kunnen uitvoeren wanneer nodig.”

Ook kersverse zonecommandant Wouter Van Den Broeck kwam een kijkje nemen. “Het is goed dat we kunnen oefenen op dit soort terreinen. Dit soort reddingen komt niet vaak voor in het echt, maar als er geen oefeningen gedaan worden, is het ook niet eenvoudig om ze in de praktijk om te zetten.”

Voor de brandweer is de veiligheid van het slachtoffer de grootste prioriteit. “We werken daarom ook met verschillende touwen in dit soort situaties, om de veiligheid altijd dubbel te garanderen, mocht er iets fout lopen”, klinkt het. “Het is zeer belangrijk dat de brancard met het slachtoffer recht naar beneden kan gaan.”

Het klimteam slaagde er in het slachtoffer veilig en wel aan de grond te zetten.