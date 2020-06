Kleutertjes “in goede handen” in Visitatieschool Nele Dooms

02 juni 2020

13u11 0 Baasrode De kleuterjuffen van de Visitatieschool in Baasrode maakten het meteen duidelijk bij de heropstart van de kleuterschool dinsdagochtend. Allemaal droegen ze een zelfde T-shirt om hun kindjes te verwelkomen om iedereen duidelijk te maken dat ze in goede handen zijn.

“Wel in je vel. Bij ons ben je in goede handen”. Dat stond te lezen op de T-shirts die de kleuterjuffen van de Visitatieschool droegen. Daar waren ze erg blij dat ze hun kindjes terugzagen. “Er zijn flink wat inspanningen geleverd de voorbije dagen om ervoor te zorgen dat de kleuters effectief in goede handen zijn”, zegt directeur Hilde Van Damme. “In klaslokalen zijn alle niet-afwasbare spullen weggehaald, zodat we voluit kunnen inzetten op hygiëne. Om de klasbubbels te respecteren, krijgt elk klasje zijn eigen plekje op de speelplaats en hebben we verschillende speelmomenten. Eten ‘s middags doen de kindjes in de eigen klas. En we hanteren gespreide start- en afhaalmomenten zodat we ook vermijden dat ouders te dicht bij elkaar komen bij het begin en einde van de schooldag. Door de gespreide start zijn er ook geen files aan de wasbakken. Want ja, elke kleuter zal ook hier meermaals de handjes moeten wassen.”