Kleuters wijkschooltje H.Hart in het nieuw: naast opknapbeurt bestaande lokalen is ook nieuwe polyvalente zaal opgetrokken Nele Dooms

13 december 2019

15u13 0 Dendermonde De kleutertjes van de wijkschool in de Hullekenstraat in Sint-Gillis-Dendermonde zitten in het nieuw. Bestaande kleuterlokalen kregen een opknapbeurt, maar er werd ook een nieuwbouw opgetrokken. Die biedt plaats aan een grote polyvalente zaal.

Het kleuterschooltje in de Hullekenstraat in Sint-Gillis is een afdeling van de grotere H.Hartschool uit de Otterstraat. Het schooltje bestaat ondertussen al meer dan honderd jaar. Twee kleuterklassen zijn er en dus is het met slechts een vijftigtal kleutertjes heel kleinschalig. Juf Cindy, juf Nathalie en juf Els zorgen er voor de dagelijkse gang van zaken. Maar na al die jaren drong een renovatie zich op.

“De speelplaats hadden we een aantal jaar geleden al eens gerenoveerd”, zegt directeur Kim De Wolf. “Nu werden ook de twee bestaande lokalen en de veranda aangepakt. Schilderwerken zorgden voor een frissere aanblik. Tegelijk werden de verwarmingsketel en radiatoren vervangen. Bovendien zorgden we voor nieuwe ramen. Die zorgen niet alleen voor een betere look, maar zorgen ook voor een betere isolatie van het gebouw.”

De wijkschool kreeg bovendien een nieuwbouw. Die omvat een grote polyvalente zaal en een nieuw sanitair blok. “De nieuwbouw is rechtstreeks verbonden met de peuterklas en de eerste kleuterklas”, zegt de Wolf. “Dit is een hele verbetering. Vroeger moesten de kinderen hun middagmaal nemen in een veranda. Daar moesten de tafels telkens weer dichtgeklapt worden en aan de kant gezet. Nu eten ze in een ruimte die dubbel zo groot is. De nieuwe zaal kan ook dienen als turnzaaltje. Er komt veel licht binnen en er ligt een mooie vloer.”

Het schoolbestuur investeerde bijna 300.000 euro in de verbouwing. Om het bouwproject te finaliseren werd tussen het gras van de groene speelruimte achteraan de school een nieuwe boom geplant. “We zijn er van overtuigd dat onze kleuters hier de komende jaren zeker zijn van schitterende speelmomenten”, klinkt het.