Kleuters Atheneum worden ‘beestige sporters’ Nele Dooms

07 oktober 2020

14u18 0 Dendermonde De basisschool Atheneum van Dendermonde leek woensdag voor de kleuters meer een dierentuin dan een school. Leerkrachten hadden een kleutersportdag in elkaar gebokst die helemaal in het teken stond van de dierenwereld.

‘Beestige sporters’ dat waren de kleutertjes van het Atheneum woensdagvoormiddag. Naar aanleiding van de jaarlijkse sportdag waren ze uitgenodigd om verkleed naar school te komen. Dat leverde een bonte verzameling van allerlei dieren op. “Leerlingen van het zesde leerjaar speelden directeur van de dierentuin”, zegt directeur Kathy van Langenhoven. “Zij gaven de kleuters opdrachten zodat ze zouden kunnen meedoen in een show van de dierentuin. Per geslaagde opdracht kregen de kindjes een dierensticker. Met deze aanpak krijgen we onze kleuters op een heel speelse en amusante manier aan het bewegen. Voor de leerlingen van het zesde leerjaar was dit moment een ideale gelegenheid om hun sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel te oefenen.”