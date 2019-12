Kleuters Atheneum en grootouders helemaal in de ban van Ros Beiaard Nele Dooms

04 december 2019

18u01 0

Ook het de basisschool van het Atheneum zijn ze al allemaal helemaal in de ban van het Ros Beiaard. De grootouderdag bij de kleutertjes van de school draaide helemaal rond dit thema. Verschillende workshops stonden op het programma, waarbij grootouders en hun kleinkinderen samen aan de slag konden. Telkens was het fiere Ros inspiratiebron. Zo werd er geknutseld met het logo van de Ros Beiaardommegang, een schimmenspel over de legende gespeeld en gedanst op de tonen van het Ros Beiaardlied. “Het traditionele grootouderfeest kreeg zo een nieuwe én gepaste invulling”, vindt directeur Kathy Van Langenhoven.