Kleuterjuffen ORC starten blog: draakje Oscar zorgt voor gevulde dagen voor ouders en hun kleuters Nele Dooms

29 maart 2020

14u09 5 Dendermonde Geen school momenteel door de coronacrisis, maar de kleuterjuffen van het Oscar Romerocollege van Dendermonde blijven wel aan hun kindjes én hun ouders denken. Daarom zijn ze een kleuterblog gestart. Draakje Oscar zorgt voor activiteiten en tips om dagen thuis te vullen.

Draakje Oscar kreeg bij het begin van het schooljaar in het Oscar Romercollege al vorm om in een brochure ouders van kleuters allerlei tips te geven. De mascotte krijgt er nu een taak bij. Hij verwelkomt alle bezoekers op de nieuwe kleuterblog die de kleuterjuffen van het ORC in het leven geroepen hebben nu de scholen dicht zijn door de coronacrisis.

“De wereld lijkt stil te staan, maar dat is zelden het geval bij het opvangen, begeleiden en opvoeden van jonge kinderen”, zegt directeur Isabelle Putteman. “Dat beseffen ook onze kleuterleidsters maar al te goed. Daarom willen ze met hun nieuwe kleuterblog bijdragen tot de ondersteuning van zovele ouders die door tal van uitzonderlijke maatregelen hun gezinsleven noodgedwongen anders moeten invullen.”

Met een aanbod van kaartjes rond het dagritme, de dagen van de week, afspraken maken, enzovoort kunnen mama’s en papa’s ook thuis voor de nodige structuur zorgen, nu hun kleuters dag in dag uit thuis zijn. Daarnaast bevat de blog een varia aan ‘op maat van de kleuter’-geselecteerde activiteiten. “We willen voorkomen dat ouders naast hun thuiswerk nog op zoek moeten gaan naar geschikte uitdagingen in een veelal onveilige digitale omgeving”, zegt zorgcoördinator Nathalie Segers die voor de vormgeving van de blog zorgde. “Dankzij het sympathieke draakje Oscar kunnen we ook thuis betekenisvol maar vooral kwaliteitsvol onderwijs aanbieden.”

De juffen hopen dat ook de kleuters zelf, uiteraard met wat hulp van de ouders, een heel belangrijke rol gaan spelen in het volgen van de blog. “De eerste reacties zijn alleszins heel positief”, zegt beleidsmedewerker Marleen Joos. “Onze fanpagina is de vrolijke getuige van de fijne initiatieven die ouders nemen als reactie op activiteiten rond taal, wiskunde, schrijfdans, zingen, spelletjes, bewegingsmomentjes, knutselen, werkblaadjes en kleurplaten.”

Draakje Oscar verwelkomt graag op https://kleuterschoolromerocollege.blogspot.com/