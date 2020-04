Kleuterjuf Ilse maakt fantasieverhaal rond corona met welbepaald doel: “Kleuters hebben geruststelling nodig dat alles goed komt” Nele Dooms

22 april 2020

14u51 0 Dendermonde Kleuterjuf Ilse Van Oudenhove heeft voor de allereerste keer een boek geschreven. En niet zomaar eentje. Bewust ging ze aan de slag rond het coronavirus en maakte een verhaal voor kleutertjes. “Niet om te informeren, wel om gerust te stellen”, zegt ze. “Omdat ik merkte hoe angstig kleutertjes rond deze crisis zijn en ze er nood aan hebben te horen dat alles goed komt.”

“Cor en Ona gaan op wereldreis”. Zo heet het debuut van Ilse Van Oudenhove. Het kinderboek is bestemd voor 3- tot 8-jarigen. In het fantasierijk verhaal komen de virusjes Cor en Ona vanop hun planeet naar de aarde. “Ze maken er iedereen ziek, zonder dat ze zelf beseffen dat zij de oorzaak zijn en reizen van hier naar daar”, vertelt Ilse. “Maar op het einde van het boek komt het toch weer allemaal goed. Ik schreef dit verhaal bewust met een happy end. Iedereen, maar ook zeker kleuters, hebben er behoefte aan te horen dat alles wel weer goed komt.”

Van Oudenhove schreef het boek vanuit haar ervaringen als kleuterjuf. Ook voor haar is de school waar ze lesgeeft al weken gesloten. Contact houden met haar kleuters doet ze via leuke filmpjes op Youtube. “Ik merkte ondertussen dat deze kindjes, hoe klein ook, ook ten volle beseffen dat het bizarre tijden zijn”, zegt ze. “Ze weten hoe het zit met dat coronavirus en hoeven daar op zich geen extra informatie over. De angst die ze voelen, dat is een andere zaak. Ook zij zijn getroffen door de harde realiteit en hebben nood aan geruststelling. Daarom ging ik op zoek naar een manier om tegemoet te komen aan het socio-emotionele welbevinden van kleuters.”

Een boek schrijven stond al lang op de bucketlist van Ilse. “Na 3 dagen lockdown besloot ik dat het eindelijk tijd was hier werk van te maken”, zegt ze. “Ik verzon het verhaal en schreef alle tekst uit. Prioriteit was om het allemaal zo positief mogelijk te houden, omdat het voor zo’n jonge doelgroep is. Ik wil rust bieden met mijn verhaal, kinderen op hun gemak stellen. In enkele weken tijd was het boek klaar en ik ben er erg trots op.”

Voor de illustraties deed Ilse beroep op Jean Van Spittael uit Appels. “We kennen elkaar omdat zijn dochtertje jaren geleden bij mij in de klas zat”, zegt Ilse. “Daardoor wist ik wat een begenadigd tekenaar Jean is. Hij was meteen akkoord om voor de nodige tekeningen te zorgen. Het zijn echt fantastische prenten geworden. De eerste reacties op het verhaal en de tekeningen zijn erg lovend. Terwijl ik voor de crisis mijn energie putte uit de kindjes in de klas, haal ik ze nu uit die reacties.”

Ilse maakte een digitale versie van haar boek, met een verteltheater dat ook de illustraties toont. Dat is te bekijken en beluisteren via Youtube.