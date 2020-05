Kleuterjuf en theatermaker brengen luisterverhaal om corona uit te leggen aan peuters en kleuters Nele Dooms

07 mei 2020

14u38 0 Dendermonde Kleuterjuf Liesbeth Pieters van de Harduynschool in Oudegem en theatermaker Fleur Hendriks, mama van twee kleutertjes in dezelfde school, sloegen de handen in elkaar om peuters en kleuters de situatie rond het coronavirus uit te leggen. Het resultaat is ‘Waarom is de wereld dicht’, een luisterverhaal met leuke illustraties.

In de eerste plaats is het verhaal gemaakt voor de kleutertjes van de Harduynschool in Oudegem, maar het kan door ouders en leerkrachten voor alle peuters en kleuters gebruikt worden. “Ik zocht een manier om aan mijn kindjes uit de klas op kindermaat uit te leggen wat dat coronavirus doet en hoe we daar allemaal moeten mee omgaan”, zegt juf Liesbeth. “Het is niet eenvoudig om uit te leggen waarom iets wat we niet zien ons toch zo ziek kan maken en waarom we plots niet meer mogen knuffelen met oma en opa. Ik besloot het in een simpel verhaaltje te genieten.”

Voor de illustraties en de verdere uitwerking van het verhaaltje zocht Liesbeth contact met Fleur Hendriks. “Ik heb zelf twee kleuters op de Harduynschool en ben theatermaker van beroep, dus ik wilde dat graag doen”, zegt zij. “Door bij het verhaal ook illustraties te tekenen, konden we er een echt boekje van maken.”

De twee dames stuurden het verhaal aanvankelijk online naar de kleuters van de Harduynschool, maar al snel rees het idee om ook voor een ingesproken versie te zorgen. Dat plaatsten ze op Youtube. “Zo kunnen alle kinderen het verhaaltje beluisteren”, zegt Liesbeth. “De reacties zijn alleszins hartverwarmend. En wij zijn blij dat we ons steentje kunnen bijdragen om die corona-ellende wat draaglijker te maken. Dit virus brengt veel spanning en angst met zich mee, maar dit verhaal brengt op een laagdrempelige, beeldende, liefdevolle en hoopvolle manier wat duidelijkheid voor kleuters.”

Luisteren naar ‘Waarom is de wereld dicht?’ kan via deze link.