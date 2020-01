Kleinste kerkje van de streek, maar wel gigantische restauratie: “Over drie jaar prachtige kerk als nieuw” Nele Dooms

07 januari 2020

15u18 3 Dendermonde In de Sint-Aldegondekerk in Mespelare zijn de lang verwachte restauratiewerken begonnen. Het kleinste kerkje van de streek wordt zowel langs binnen als langs buiten in het nieuw gestoken. Aan het gigantische project hangt een prijskaartje van maar liefst drie miljoen euro. “Dit mag dan een klein kerkje zijn, het is een toeristische troef én bedevaartsoord”, klinkt het.

De Sint-Aldegondekerk wordt beschouwd als één van de best bewaarde middeleeuwse kerken van Vlaanderen. Het is ook het langst geklasseerd monument van Dendermonde. De bescherming dateert al van 1942. Dit kerkje, overigens nog voorzien van een beiaard, dateert uit de twaalfde eeuw en is één van de best bewaarde Romaanse kerken uit de wijde regio. Niet alleen de kerk zelf is beschermd, maar ook binnenin is nog heel wat waardevol erfgoed aanwezig, zoals altaren, een doopvont, preekstoel, koorgedeelte, biechtstoelen, orgel en communiebank.

Alleen is van al dat moois momenteel niets te merken. De hele kerk staat ‘overhoop’, grote delen zijn afgeschermd met plastiek en overal ligt stof. De wekelijkse misvieringen op donderdag vinden momenteel plaats in de kleine sacristie aan de zijkant van de kerk. Aanleiding is een grootschalige restauratie die voor de Sint-Aldegondekerk opgestart is. “Onze kerk heeft de functie ‘gelegenheidskerk’ gekregen”, zegt Raf Meganck van de Kerkfabriek van Mespelare. “Dat betekent dat er geen zondagse misvieringen zijn, maar wel nog huwelijken, dopen en begrafenissen. En een wekelijkse mis op donderdagavond. Maar dit kerkje heeft in het bijzonder zijn toeristische waarde. Het is ook een echt bedevaartsoord. Van overal in Vlaanderen komen bezoekers hier kaarsjes branden om bescherming te vragen tegen kanker.”

Lang wachten op subsidie

Op de grootschalige restauratie die nu gestart is, was het overigens meer dan twintig jaar wachten. “Het dossier is indertijd opgestart in juni 1995, maar het was immens lang wachten op een fiat voor de broodnodige subsidie”, zegt Roger Steeman. “We zijn nu dan ook heel tevreden dat de werken eindelijk starten. We hopen dat tegen de tijd dat die afgerond zijn ook de subsidie voor een volgende fase in orde is, zodat die aansluitend kan plaatsvinden. Dan zouden de mooie historische muurschilderingen van de kerk weer blootgelegd en opgeknapt kunnen worden.”

In afwachting daarvan is er alleszins gigantisch veel werk aan de winkel. Zo zal een aannemer de oorspronkelijke toegangsdeur van begin vijftiende eeuw, aan de huidige zijkant van de kerk, weer open maken. Muren krijgen een injectie tegen opstijgend vocht, bepleistering wordt vernieuwd en de portaaldeur in ere hersteld. Ook brand- en inbraakbeveiliging en elektriciteit worden onder handen genomen. Aan de buitenzijde wordt de gevel schoongemaakt en voegwerk hersteld. Het dak krijgt een opknapbeurt. Meteen worden daar dan nestplaatsen voor uilen, zwaluwen en vleermuizen voorzien. “We hopen over drie jaar opnieuw in een mooie kerk te zitten”, klinkt het.