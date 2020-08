Kleine stijging van aantal coronapatiënten in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

28 augustus 2020

14u35 0 Dendermonde Er doet zich een kleine stijging voor in de coronacijfers van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde. Over het algemeen blijven die wel heel beperkt.

Er verblijven momenteel twee patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Beiden liggen op een normale kamer in de aparte Covid-afdeling. Op de dienst Intensieve Zorgen zijn geen coronapatiënten opgenomen. Er zijn ook geen opnames van “verdachte” patiënten die symptomen van een mogelijke coronabesmetting vertonen maar testresultaten nog afwachten.

Ondertussen zit in onze Dendermondse regio geen enkele gemeente meer boven de alarmdrempel. Dendermonde tekende de voorbije zeven dagen acht nieuwe besmettingen op. In Hamme waren dat er 2 en in Lebbeke 3. In Berlare werd maar één nieuwe besmetting met het coronavirus de voorbije week opgetekend. En in Buggenhout en Zele bleef dat aantal zelfs op nul.