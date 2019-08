Kleine Meja zorgt voor eerste viergeslacht in de familie Nele Dooms

08 augustus 2019

Overgrootmoeder Paula Christiaens (79) uit Zele had er zo lang naar uitgekeken en nu is het zover. Eindelijk is er een viergeslacht in de familie. Daar zorgt de geboorte van de kleine Meja Pieters uit Appels voor. Fiere mama is Evy Pieters (33) uit Appels. Oma Martine Van Driessche (55) uit Lede is alvast van plan om haar kleindochter serieus te vertroetelen. “Het was al jaren de wens van overgrootmoeder Paula om deel uit te maken van een viergeslacht”, zegt Evy. “Die wens is nu uitgekomen. We zijn allemaal heel blij. De zomermaanden betekenen voortaan extra feest. Allemaal zijn we geboren in juli of augustus. Het zijn echte feestmaanden voor de familie.”