Kleine Lewis (5) lijdt aan ziekte van Duchenne, vrienden stappen nodige centen bij elkaar voor dure rolstoel: “Zo dankbaar voor al die mensen met een warm hart” Nele Dooms

17 september 2019

15u17 0 Dendermonde Binnenkort kan de kleine Lewis (5) uit Dendermonde rondrijden in een op maat gemaakte rolstoel. Die is nodig omdat het jongetje aan de ziekte van Duchenne lijdt, waardoor spieren stelselmatig aftakelen. De nodige centen werden bij elkaar gebracht met het initiatief ‘Stappen voor Lewis’, opgericht nadat de aanvraag voor een rolstoel twee keer door de mutualiteit geweigerd werd. “Ik ben zo dankbaar voor al die mensen met het hart op de juiste plaats die ons helpen en steunen”, zegt mama Isabbele Geerinckx.

Een guitig jongetje is die kleine Lewis. Speelt graag en plaagt graag. “Aan zijn babbel zal het zeker niet liggen”, zegt mama Isabelle al lachend. Wie de vijfjarige kleuter bezig ziet, zou misschien niet direct vermoeden dat het kind een ongeneeslijke ziekte met zich meedraagt. De ouders weten het zelf nog maar sinds mei 2018. “We hadden er de maanden voordien al immens veel onderzoeken en testen op zitten”, vertelt Isabelle. “Dat gebeurde nadat ze in de eerste kleuterklas gemerkt hadden dat er motorisch bij Lewis misschien toch iets niet pluis was. Nochtans waren de jaren voordien zorgeloos verlopen. Ik had een perfecte zwangerschap, de bevalling verliep prima en Lewis was een wolk van een baby en peuter. Hij was misschien wel laat met kruipen en stappen, maar elk kind ontwikkelt toch op een eigen tempo, dachten we. En in puzzelen en met blokken spelen was hij een krak. Echt een pientere jongen! Maar dan viel de hemel op ons hoofd.”

In het UZ Leuven kregen Lewis’ ouders te horen dat hun zoontje aan de ziekte van Duchenne lijdt. Dat is een erfelijke spierziekte, die ervoor zorgt dat de spieren steeds verder aftakelen. Patiënten werden tot voor kort hoogstens negentien jaar. Dankzij extra zorgen, ligt die leeftijdsgrens ondertussen op dertig jaar. “Maar we weten nu al zeker dat Lewis na verloop van tijd niets meer zal kunnen”, betreurt Isabelle. “Bij één op 3.500 mensen doet deze vreselijke ziekte zich voor. Toen de dokters ons de diagnose gaven, was dat een vreselijke klap in ons gezicht. Alsof de grond onder onze voeten verdween.”

Lewis krijgt nu hoge dosissen speciale cortisone om de aftakeling zo lang mogelijk tegen te houden. Het medicijn is duur, want niet terugbetaald. “Het moet ook speciaal in de ziekenhuisapotheek gemaakt worden of uit Amerika gehaald, want het is in België niet verkrijgbaar”, vertelt Isabelle. “Ondertussen krijgt Lewis ook twee keer kinesitherapie in de week, beschikt hij over een speciale stoel in de klas en draagt hij elke nacht spalkjes aan de benen om ervoor te zorgen dat spieren toch meerekken terwijl hij groeit.”

Bovendien dringen dokters er op aan dat Lewis nu al went aan een rolstoel. “Omdat de ziekte zich plots heel snel kan manifesteren en het geen goed idee zou zijn dat Lewis van de ene op de andere dag meteen aan een rolstoel gekluisterd zit”, legt Isabelle uit. “De specialisten beslisten dat we nu al een rolstoel moesten aanschaffen. Van het ‘actieve’ soort en op maat gemaakt, zodat Lewis er zelf mee kan rijden in plaats van geduwd te worden. Alleen weigerde de mutualiteit al twee keer om zo’n rolstoel te betalen, omdat Lewis volgens hen ‘niet ziek genoeg is’. Ondertussen loopt voor de derde keer een aanvraag.”

Goed hart

Omdat de nodige 1.700 euro voor de rolstoel op te hoesten, bovenop al de andere kosten die de ziekte van Lewis met zich meebrengt, voor de ouders geen haalbare kaart is, toonden anderen hun goed hart. Vanessa Sarens, meter van Lewis en vriendin Aneka Van Gaever, richtten het project ‘Stappen voor Lewis’ op en lieten zich sponsoren om de Dodentocht uit te stappen. De opbrengst is nu geteld en bedraagt zowaar 3.240 euro. “Daarmee betalen we de rolstoel voor Lewis en schenken we een deel aan de organisatie rond de ziekte van Duchenne”, zegt Vanessa.

Mama Isabelle is blij. “Ik ben zo dankbaar dat mensen dit voor ons willen doen”, zegt ze. “Dat ze je vertellen dat je kind ooit in een rolstoel zal moeten zitten, is al een fameuze dreun. Maar als je dan nog moet opboksen tegen bureaucratie, maakt het dat allemaal nog wat erger. Als mensen dan met een warme actie hun steun betuigen, is dat echt een hart onder de riem.”