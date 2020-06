Klein gaslek tijdens slijpwerken aan bouwwerf, twee woningen tijdelijk geëvacueerd Koen Baten

17 juni 2020

08u55 0 Dendermonde Op de Noordlaan in Dendermonde zijn twee woningen een tijdje geëvacueerd nadat er een klein gaslek was ontstaan bij werken aan een woning. Een werknemer was er slijpwerken aan het uitvoeren en raakte daarbij een gasleiding waardoor het gas kon ontsnappen.

Het gaslek ontstond rond 7.45 uur deze ochtend in de richting van Appels. Bij slijpwerken werd de leiding geraakt en kwam het gas onmiddellijk naar buiten. De brandweer werd verwittigd en kwam snel ter plaatse om metingen uit te voeren. Twee woningen werden even geëvacueerd en het voetpad en de rijbaan werden deels afgesloten als veiligheidsperimeter. Gasmaatschappij Fluvius was snel ter plaatse en kon het lek snel dichten waardoor het gevaar geweken was. Er raakte niemand gewond.