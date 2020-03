Kleikebabkraam strijkt neer in Boonwijk en dat levert ruim honderd kleipaardjes op voor Rosse Buurten Nele Dooms

08 maart 2020

Meer dan honderd kleine paardjes op rij. Daar hebben de inwoners van de Boonwijk en bij uitbreiding de rest van Sint-Gillis-Dendermonde voor gezorgd. De organisatoren van Rosse Buurtenstoet, de parade met folklore uit de Dendermondse deelgemeenten als opwarmer van de Ros Beiaardommegang, hadden hiervoor zaterdag het Kleikebabkraam Döner Kleibäb uitgenodigd. Dat streek neer in de Serbosstraat en op het grasplein er rond konden liefhebbers aan de slag met klei. “We zijn aangenaam verrast door de grote hoeveelheid volk dat dit lokt”, zegt Dimitri Beeckman. “Leerkrachten van de academie staan paraat om de bezoekers te helpen een klein kunstwerkje te maken. Aan creativiteit geen gebrek en dat levert echt prachtexemplaren op. Die zullen allemaal een plaats krijgen in onze Rosse Buurtenparade op zondag 26 april.” Alle kleipaardjes zullen nu eerst in de kunstacademie gebakken worden. Later, op 28 maart, volgt nog een vuurfeest in de Boonwijk. Een grote oven in de vorm van een paard zal dan in het Wastijnepark gezet worden en daarin worden de kleipaardjes gerookt. Het is de “finishing touch” om een maand later de show te stelen tijdens Rosse Buurten.