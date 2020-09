Klassen mogen weer op bezoek in bibliotheek, maar wel maar voor halfuurtje Nele Dooms

03 september 2020

14u08 0 Dendermonde Er mogen opnieuw klassen op bezoek komen in de bibliotheek van Dendermonde. Die klasbezoeken werden sinds de start van de coronacrisis stilgelegd. Maar omdat extra-murosactiviteiten toegestaan zijn voor het basisonderwijs, kunnen ook de bezoekjes aan de bib weer. Al wordt de tijdsduur wel beperkt.

“Normaal gezien krijgt onze bibliotheek dagelijks verschillende klassen op bezoek. Kinderen kunnen dan boeken lenen of deelnemen aan activiteiten, workshops en tentoonstellingen”, zegt schepen Els Verwaeren (N-VA). “Sinds de lockdown door het coronavirus werd deze werking opgeschort. Maar met de start van een nieuw schooljaar maken we de klasbezoeken weer mogelijk voor het basisonderwijs. Daar mogen ze immers activiteiten buiten de schoolmuren hebben.”

Het aanbod voor klasbezoeken wordt wel licht aangepast. Zo wordt de duur van een bezoek beperkt tot een halfuur. “De kinderen kunnen in die tijdspanne wegwijs gemaakt worden in de jeugdafdeling, krijgen wat tijd om de collectie boeken te verkennen en materialen uit te lenen”, zegt Verwaeren. “Natuurlijk gebeurt dit allemaal in de meest veilige omstandigheden voor leerlingen, leerkrachten, ander publiek en bibliotheekmedewerkers. Als een oranje fase zou ingaan, worden deze activiteiten weer opgeschort. Maar dan zullen we maatwerk aanbieden door bijvoorbeeld boekenpakketten voor de klas uit te lenen aan leerkrachten.”

Klassen die nog voor 13 september op bezoek komen, kunnen overigens nog de expo “Ros Beiaard, een wonderlijk paard vertelt” meepikken. Onder andere een maquette van Middeleeuws Dendermonde in Playmobil en “huppelpeerdekens” zorgen voor een echte belevenisexpo.