Klank- en cameraman Pascal Braeckman peter van Flanders Open Rugby Nele Dooms

30 mei 2019

09u56 6 Dendermonde De Dendermonde Rugby Club DRC heeft voor haar jaarlijkse Flanders Open Rugby, die tijdens het komende Pinksterweekend plaatsvindt, ook een peter gevonden. Dat is de alom gekende klank- en cameraman Pascal Braeckman. Die zorgt er al een aantal jaren voor dat er telkens een sfeerfilmpje gemaakt wordt van het tornooi.

Braeckman herinnert zich nog als de dag van gisteren hoe hij een eerste keer op de Flanders Open Rugby in Dendermonde terecht kwam. “Iemand had me gevraagd om een filmpje te maken van ‘een niet alledaags evenement’, een rugbytornooi in Dendermonde”, vertelt hij. “Job is job, dus ik ging daar op in. Ze hadden me verwittigd dat het wel wat speciaal kon worden, maar dat relativeerde ik. Tot ik mijn eerst stappen op het festivalterrein zette en besefte dat dat zeker niet overdreven was. Ik had ogen te kort voor alle doldwaze toestanden.”

Hart verloren aan de FOR

De Flanders Open Rugby staat er dan ook om gekend dat het niet alleen een sportief gebeuren met wedstrijden tussen rugbyteams van over de hele wereld is, maar daar ook een druk bezocht festival bij hoort met duizenden bezoekers die het liefst van al veel plezier maken. “Wat is dat hier?; vroeg ik me de eerste keer af en eigenlijk stel ik me nog elk jaar diezelfde vraag”, lacht Braeckman. “Maar ik heb mijn hart verloren aan de FOR. Rugby is een fantastische sport met ongeëvenaarde ploeggeest, fairplay en respect voor de tegenstander en de FOR is gekenmerkt door onvermoeibare geestdrift van de organisatie en enthousiaste VIP’s en feestvierders.”

Toen het organiserend FOR-comité Braeckman vroeg om peter te worden van het evenement, twijfelde die dan ook niet. “Ik vind het zelfs en geweldige eer”, zegt hij. “Het is een uniek evenement in de wereld. Als peter roep ik zoveel mogelijk mensen op om tijdens het Pinksterweekend een kijkje te komen nemen.”

Braeckman stelt voor de Flanders Open Rugby ook een team met BV’s samen. Die zullen het zondagnamiddag kort voor de finales opnemen tegen de veteranen van DRC. Flanders Open Rugby vindt plaats op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juni. Info: www.flandersopenrugby.com.