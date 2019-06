Klacht tegen onbekenden na vandalisme aan regenboogvlag Nele Dooms

13 juni 2019

Dendermonde dient klacht in tegen onbekenden nadat vandalen de regenboogvlag op de Grote Markt beschadigden. De kleurrijke vlag werd gehesen op de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT). Dendermonde doet elk jaar mee met de actie omdat de stad verdraagzaamheid en gelijkekansenbeleid belangrijk vindt. “In Dendermonde moet iedereen zichzelf kunnen zijn, los van geaardheid”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Spijtig genoeg stellen we vast dat sommigen daar anders over denken. De regenboogvlag werd kapot gescheurd. Zo’n daad van homohaat en vandalisme dulden we niet. Daarom is, in overleg met burgemeester Piet Buyse, in naam van stad klacht ingediend tegen onbekenden. Voor zo’n apenstreken is in Dendermonde geen plaats.”