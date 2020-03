Kiwanis verdeelt 2.000 mondmaskers bij thuisverplegers Nele Dooms

27 maart 2020

16u57 0 Dendermonde Ook serviceclub Kiwanis Beyaert van Dendermonde draagt haar steentje bij in deze coronacrisis. De vereniging kon 2.000 mondmaskers bemachtigen en verdeelde die prompt aan thuisverplegers in de regio.

“Eigenlijk draait de werking van Kiwanis doorgaans rond sociale doelen ten voordele van kinderen en jongeren, maar in deze huidige coronacrisis konden we niet werkloos toekijken”, zegt voorzitter Jan Van Vooren. “Ook wij willen ons steentje bijdragen. Eén van onze leden Dirk Vanderschueren is directeur van de firma Cortina die er dankzij handelsrelaties in Azië in slaagde om op korte termijn een massa chirurgische mondmaskers aan te kopen en die gratis weg te schenken aan thuisverplegers, woonzorgcentra en andere eerstelijnshulpverstrekkers. Een deel van de voorraad kregen wij ter beschikking om te verdelen.”

Kiwanis Dendermonde koos daarbij voor de thuisverpleging. “De schrijnende verhalen van de thuisverplegers en andere personen uit de eerstelijnszorg die met heel beperkte en soms ontbrekende beschermingsmiddelen in het oog van de coronastorm moeten werken, waren ons al eerder ter ore gekomen”, zegt Jan Van Vooren. “Het was dan ook niet moeilijk om al onze leden snel op dezelfde lijn te krijgen om logistieke hulp te bieden aan deze mensen, bij de verdeling van de mondmaskers. Nauwelijks drie dagen na hun aankomst in België hebben wij de mondmaskers kunnen afleveren bij hen die hier echt nood aan hebben.”