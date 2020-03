Kiwanis Beyaert verplaatst Eendjesrace naar september Nele Dooms

23 maart 2020

15u53 0 Dendermonde Ook serviceclub Kiwanis Beyaert van Dendermonde wordt getroffen door de coronacrisis, net als de vele liefhebbers van hun jaarlijkse Paashappening. De vereniging heeft beslist die te verplaatsen.

Normaal gezien zou de Paashappening op en rond de Grote Markt, met bijhorende Eendjesrace op de Oude Dender, plaatsvinden op zaterdag 11 april. De organisatoren kiezen er echter voor om die datum te schrappen in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Het is echter geen afstel. Kiwanis zal de Eendjesrace later dit jaar laten plaatsvinden, op zaterdag 12 september. De verkoop van lotjes gekoppeld aan badeendjes, waarmee liefhebbers mooie prijzen kunnen winnen als hun eendje eerst over de finish komt, was immers al volop bezig. Daarom zullen de badeendjes alsnog zwemmen, zij het met vertraging. De opbrengst gaat naar het goede doel.