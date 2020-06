Kiwanis Beyaert annuleert dan toch Paashappening 2020 Nele Dooms

07 juni 2020

11u58 0 Dendermonde Serviceclub Kiwanis Beyaert van Dendermonde annuleert dan toch haar Paashappening 2020. Naar aanleiding van de coronacrisis werd die aanvankelijk verplaatst van paaszaterdag in april naar september. Het gebeuren verschuift nu gewoon toch direct naar volgend jaar.

Normaal gezien vindt de Paashappening, telkens een groot succes, op en rond de Grote Markt, met bijhorende Eendjesrace op de Oude Dender, op paaszaterdag. Door de coronacrisis waren de organisatoren verplicht die datum te schrappen. Ze kozen er aanvankelijk voor de Eendjesrace later dit jaar te laten plaatsvinden, op zaterdag 12 september. De verkoop van lotjes gekoppeld aan badeendjes, waarmee liefhebbers mooie prijzen kunnen winnen als hun eendje eerst over de finish komt, was immers al volop bezig. Daarom wilden ze de badeendjes alsnog laten zwemmen, zij het met vertraging.

Maar nu wordt toch ook van die plannen afgezien. “We hadden gehoopt dat het openbaar leven tijdens de zomer en zeker tegen september genormaliseerd zou zijn”, zegt voorzitter Jan Van Vooren. “Ons optimisme van enkele weken geleden blijkt in de huidige omstandigheden, met een zeer voorzichtige opstart van het openbaar leven en een verbod op massabijeenkomsten in de komende maanden, echter voorbarig geweest te zijn. Om die reden moeten wij, met spijt in het hart, de Eendjesrace dit jaar toch definitief annuleren.”

Er waren nochtans al heel wat voorbereidingen geleverd en de interesse voor de elfde editie bij het publiek, de sympathisanten en ook bij de sponsors was groot. Daarom blijven alle aangekochte sponsorpakketten en lotjes geldig voor de eerstvolgende Paashappening. Die zal plaatsvinden op zaterdag 3 april 2021.