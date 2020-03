Kinderpornoproces krijgt vervolg: advocaat vraagt college artsen om over geestestoestand beklaagde te oordelen Nele Dooms

03 maart 2020

17u01 0 Dendermonde Voor de correctionele rechtbank van Dendermonde is dinsdag het grote kinderpornoproces voortgezet. Daarbij staan vijf mannen terecht. Het grootste deel van de zaak werd eerder al behandeld, nu moest de rechtbank nog één beklaagde horen: Dimitri D. uit Wetteren. Zijn advocaat wil dat een college van artsen over de geestestoestand van de man oordeelt. De man werd eerder geïnterneerd, maar volgens een nieuw psychiatrisch verslag zou hij gezond zijn.

Vijf mannen staan in Dendermonde terecht omdat ze jarenlang kinderpornografische foto’s en video’s met elkaar uitwisselden. Ze maakten ook zelf nieuw materiaal aan en gebruikten dat om te ruilen. Zo maakten ze bijvoorbeeld beeldmateriaal op het strand of aan kleedkamers in zwembaden van nietsvermoedende slachtoffertjes. De drie Vlamingen, een Nederlander en een Brit zetten bovendien andere producenten aan om kinderen te misbruiken en de beelden daarvan naar hen door te sturen. Volgens het parket misbruikten de mannen ook hun eigen (stief)kinderen. Tijdens een eerdere procesdag vorderde het openbaar ministerie voor de verdachten al celstraffen tussen tien en vijftien jaar.

Eén van hen, Dimitri D., een 33-jarige verkoper en hersteller van computermateriaal uit Wetteren, was toen niet aanwezig op het proces en kreeg nu de kans om zijn verhaal te doen. Hij wordt de “bibliothecaris” van de kinderpornobende genoemd. Op zijn computer hield hij een gigantische verzameling van meer dan tien miljoen bestanden met kinderpornografisch materiaal bij.

D. ontkende dinsdag niet. De grote hoeveelheid materiaal op zijn computer weet hij aan zijn verzamelwoede. “Ik wilde gewoon de grootste verzameling van allemaal hebben en bleef maar downloaden”, vertelde hij de rechter. “Daarvoor liet ik vaak zelfs ‘s nachts mijn computer opstaan om zeker te zijn van nieuwe materiaal.”

De verzamelwoede is volgens D., en diens advocaat, overigens niet de enige stoornis waar hij aan lijdt. Zo zou er ook sprake zijn van borderline, depressie, dwanggedrag, obsessies en pedofilie. Hij verblijft momenteel in een centrum voor een behandeling. “Ik besef ondertussen dat ik grenzen overschreden heb en nog een lange weg van therapie te gaan heb”, stelde hij tijdens zijn proces. “Een ambulante behandeling gaat me nooit helpen, ik moet echt opgenomen blijven. Ik heb nu vooral spijt en ben bang dat ik kinderen met dezelfde angsten en problemen heb opgezadeld als waar ik als kind vroeger zelf mee kampte. Ik werd vroeger gepest en het besef dat ik op kinderen viel was eigenlijk een trauma.”

D.’s advocaat haalde uit naar het openbaar ministerie omdat verslagen van psychiaters over D. elkaar tegenspreken. “De man werd eerder geïnterneerd en regelmatig verschijnen we daarvoor voor de interneringsrechbank. Telkens met dezelfde conclusie: deze man is ernstig ziek, compleet geestesgestoord met een hele waaier aan aandoeningen. En in het kader van dit proces legt het parket dan een psychiatrisch verslag neer dat deze man helemaal gezond verklaart. Dat rijmt niet. Wij vragen de rechtbank dus om een college van dokters aan te stellen die op een serieuze manier over D. te oordelen.”

Of hij “bewust kinderen seksueel had aangeraakt”, wilde de rechter weten. Daarover bleef D. op de vlakte, maar hij gaf wel toe dat er grensoverschrijdend gedrag was geweest. Dat hij over dergelijke aanrakingen bij jongens wel in chatgesprekken sprak, deed de man af als “grootspraak”. “Ik beschreef dergelijke zaken om aanzien binnen te groep te verwerven. Je stond er hoger aangeschreven als je contact had met minderjarigen”, klonk het. Bekentenissen kwamen er wel over onder andere aanrakingen van jonge jongetjes in ondergoed, kietelspelletjes en stoeipartijtjes in zee “met veel gegrijp onder water”.

Tegen D. is tien jaar cel gevorderd. Eenzelfde celstraf is ook gevraagd voor de Brit Samuel K. Die werd tijdens een eerdere procesdag omschreven als “een koele en manipulatieve psychopaat, een kernpedo waar geen behandeling voor mogelijk is”. Voor hem pleitte dinsdag advocaat Walter Van Steenbrugge. Die schetste de streng christelijke omstandigheden waarin K. opgroeide, het gebrek aan sociale contacten en zijn gevoelens voor jonge kinderen waar hij geen blijf mee wist. “Het internet betekende uiteindelijk een vluchtweg naar gelijkgezinden”, klonk het. “En als het ooit tot aanrakingen kwam, dan was hij eigenlijk de angsthaas. Hij deed het alleen maar om bij de groep te blijven horen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze man wel nog te behandelen is. Daarom vragen we de rechter geen effectieve celstraf op te leggen, maar wel voorwaarden met de verplichting van een behandeling.”

Vonnis volgende maand.