Kinderopvang De Kleine Reus viert tienjarig bestaan Nele Dooms

01 juni 2019

18u01 7 Dendermonde De kinderopvang De Kleine Reus van Dendermonde viert haar tienjarige bestaan. Het initiatief, in hartje Dendermonde, is een uniek samenwerkingsverband tussen de Dendermondse middenstand, het GO!Talent, Unizo en het stadsbestuur en opgericht met de bedoeling kinderopvang aan te bieden aan kinderen van winkelende ouders en van handelaars.

Tijdens de week is de Kleine Reus, aan het Heldenplein in het stadscentrum, een normale kinderopvang, verbonden aan de Dienst Onthaalouders van de stad. Op zaterdag opent het opvanginitiatief de deuren voor ouders die graag opvang hebben voor hun kinderen als ze moeten winkelen of voor handelaars die op zaterdag hun eigen winkel moeten openhouden. “Eigenlijk bereiken we met dit project heel wat vliegen in één klap”, zegt Tom Rydant van het GO!Talent. “Onze leerlingen die afstuderen hebben met dit initiatief de kans om de eerste stap naar werkervaring in kinderopvang te zetten. En voor de middenstand is het een extra troef om opvang in de buurt te hebben.”

De Kleine Reus is de voorbije tien jaar gestaag geroeid. Op zaterdagnamiddag maken gemiddeld een zevental kinderen gebruik van de opvang. “De kinderen zijn tussen de vier en de tien jaar. Velen komen regelmatig terug, maar er komen ook regelmatig nieuwe gezichtjes bij”, zegt Etienne Moernaut. “Voor de professionele begeleiding op die zaterdagen zorgen Maureen en Tom.”

Zaterdag 1 juni werd de tiende verjaardag gevierd. Daardoor konden kinderen uitzonderlijk eens helemaal gratis naar de Kleine Reus en was er een springkasteel aanwezig. Bij het verjaardagsfeest hoort ook een kleurwedstrijd. Daar zijn cadeaubonnen voor Dendermonde mee te winnen.