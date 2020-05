Kinderfonds Tondeldoos trekt aan alarmbel: “Kwart kinderen uit onze kansarme gezinnen kunnen onderwijs niet volgen” Nele Dooms

07 mei 2020

15u02 0 Dendermonde Kinderfonds De Tondeldoos, dat zich inzet voor kinderen uit kansarme gezinnen in Dendermonde, trekt aan de alarmbel. Een pak van die kansarme gezinnen vallen uit de boot bij het afstandsonderwijs. “Een kwart van de kinderen uit de gezinnen die wij begeleiden, kan niet volgen”, klinkt het. De organisatie verwacht bovendien na de coronacrisis een toestroom van extra gezinnen die het moeilijk hebben.

Al vijftien jaar is kinderfonds De Tondeldoos actief in Dendermonde, met de ondersteuning van kinderen uit kansarme gezinnen. De organisatie helpt 170 gezinnen, goed voor 400 kinderen. De huidige coronacrisis en het daarbij ingevoerde afstandsonderwijs omdat de scholen gesloten zijn, zorgt bij de vrijwilligers en verantwoordelijken van De Tondeldoos voor extra ongerustheid. “Als kinderfonds zijn we sterk begaan met de onderwijskansen van kinderen in armoede”, zegt voorzitter Koen Van Hedent. “Jammer genoeg stellen we nu vast dat deze kansen nu enorm onder druk staan. Deze coronacrisis maakt de kloof tussen kansarme en andere kinderen alleen maar groter.”

Grote kloof

De dagelijkse contacten die vrijwilligers van De Tondeldoos met kwetsbare gezinnen in Dendermonde hebben, zorgen voor een unieke inkijk in hun dagelijkse leven . “Het maakt ons getuige van een verhaal over uitsluiting en een grote kloof tussen mensen”, zegt Rita De Vis. “Die kloof wordt door corona nog groter. Want bij onze kwetsbare gezinnen heeft niet elk kind de juiste middelen om leerstof te ontvangen en te verwerken. Er is beslist nieuwe leerstof in de vorm van preteaching aan te brengen, maar zonder de vraag te stellen of elk kind wel de mogelijkheid heeft om te kunnen volgen. En dan gaat het niet allen over die laptop, maar ook om de nodige omkadering die kwetsbare kinderen nodig hebben.”

Ouders maken zich terecht zorgen om schoolse kansen die hun kinderen missen, maar ze staan machteloos. Zelf helpen lukt niet, omdat ze verloren lopen in de digitale doolhof Koen Van Hedent

Dendermonde leverde de voorbije weken al inspanningen om laptops te bezorgen aan kinderen en gezinnen die die nodig hebben. Maar de nood helemaal ledigen blijkt allesbehalve evident. In de stad is volgens De Tondeldoos nood aan driehonderd laptops. “Als wij als kinderfonds elk gezin aan een computer moeten helpen, hebben we daar nooit voldoende financiële middelen voor”, zegt Van Hedent. “En dan hebben we het nog niet over het gebrek aan internet of printers die in kwetsbare gezinnen vaak afwezig zijn. Mails van leerkrachten komen zelfs niet tot bij deze kinderen. Kinderen in deze gezinnen vallen ook uit de boot omdat ze vaak geen eigen kamer of rustige plek hebben waar ze kunnen studeren of zich op school concentreren. Ouders maken zich terecht zorgen om schoolse kansen die hun kinderen missen, maar ze staan machteloos. Zelf helpen lukt niet, omdat ze verloren lopen in de digitale doolhof.”

Stijgende vraag naar hulp

De Tondeldoos wijst daarbij allerminst met de vinger naar scholen en leerkrachten, die wel veel moeite doen om het onderwijs van op afstand georganiseerd te krijgen. “Gelukkig begrijpen directies, leerkrachten en vrijwilligers wel dat er een probleem is en leveren ze extra inspanningen voor deze kinderen. Maar toch blijft dit moeilijk”, klinkt het. “Goodwill en maatschappelijk engagement ontslaan een overheid niet van haar verantwoordelijkheid om onderwijs als basisrecht voor alle kinderen te garanderen.”

De Tondeldoos verwacht bovendien een toeloop van nieuwe gezinnen die het moeilijk hebben. “De coronacrisis maakt het velen niet makkelijk”, zegt Van Hedent. “Momenteel hebben we een stop ingesteld op het aantal gezinnen dat we helpen, maar als de coronamaatregelen opgeheven worden, zullen zich ongetwijfeld meer gezinnen aandienen die het moeilijk hebben. We merken nu al een stijgende vraag naar voedselpakketten die we verdelen. Nu meer dan ooit moeten we de kansarmen in onze maatschappij helpen.”