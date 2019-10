Kinderfonds De Tondeldoos bestaat 15 jaar: “Onze werking is spijtig genoeg een must, want kinderarmoede blijft maar toenemen” Nele Dooms

11 oktober 2019

11u42 3 Dendermonde Met een gezellige viering in Zaal ‘t Sestich in Dendermonde zette Kinderfonds De Tondeldoos van Dendermonde haar 15-jarig bestaan in de kijker. De organisatie blijkt op vandaag nog meer dan vroeger broodnodig. “Vaak vormen we het allerlaatste vangnet voor gezinnen in armoede”, klinkt het. “We worden geconfronteerd met schrijnende situatie en die nemen jammer genoeg alleen maar toe. Het is de drijfveer om te blijven doorgaan.”

Zestig vrijwilligers telt De Tondeldoos in Dendermonde momenteel en dat is er geen enkele te veel. “Integendeel, we komen zelfs handen te kort”, zegt Rita De Vis. “We zien de kinderarmoede en het aantal kansarme gezinnen alleen maar toenemen. De werking is indertijd opgestart in Grembergen door een aantal inwoners daar die geconfronteerd werden met kinderarmoede in de Grembergs scholen. We zijn er om de belangen van kinderen die opgroeien in armoede te verdedigen en ondersteunen die gezinnen.”

Zelf is Rita De Vis, professioneel gezien al actief in de welzijnssector, ook gemotiveerd vrijwilliger bij De Tondeldoos. “Hoe ouder ik word, hoe meer ik geraakt wordt door de schrijnende verhalen van gezinnen in armoede”, zegt ze. “Ik wil iets betekenen voor hen. De confrontatie van hoe hard het leven kan zijn voor sommige mensen is erg groot. Het is voor mij een motivatie om te helpen. Tegelijk stel ik vast wat een geluk ikzelf in het leven al gehad heb. Dan is wat inzet voor anderen, niet te veel gevraagd.”

Heel wat ander vrijwilligers bij De Tondeldoos denken er hetzelfde over. Ze leggen huisbezoeken af bij kansarme gezinnen om te ontdekken waar er hulp nodig is, zorgen voor huistaakbegeleiding, zoeken met scholen oplossingen voor de hoge schoolfacturen, regelen uitstappen, feestjes en vrijetijdsactiviteiten zodat ook kansarme kinderen kunnen deelnemen aan de samenleving en houden het magazijn De Tondel draaiende, waar gezinnen kledij, medicijnen, luiers, baby-uitzet, kindermeubilair en schoolmateriaal vinden. “En op alle vlak stellen we vast dat we handen te kort hebben”, zegt Koen Van Hedent. “Toch willen we de noodhulp in de toekomst nog uitbreiden. Gewoonweg omdat er zo’n grote behoefte aan is.”

Ook Dendermonde blijft immers niet gespaard van stijgende armoede. In Vlaanderen groeit bijna 14 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar op in kansarmoede. Ook in de Ros Beiaardstad stijgt het aantal inwoners dat aangewezen is op een leefloon en het aantal bejaarden in armoede. De grootste stijging is echter vast te stellen bij het aantal kinderen. In 2011 leefde 3,7 procent van hen in kansarmoede. In 2017 waren dat er al liefst 11,10 procent. “Net daarom staat De Tondeldoos voor de strijd tegen kinderarmoede”, zegt Van Hedent. “We weten vaak niet waar eerst te beginnen, maar elk gezin dat we kunnen helpen is het allemaal waard. Gelukkig kunnen we rekenen op financiële steun van de stad, van servicelubs en sponsors. Anders zouden we dit allemaal niet kunnen doen.”