Kinderen VLEK-school steken hart onder de riem met leuke spandoek Nele Dooms

23 maart 2020

16u55 3

De kinderen die gebruikmaken van de opvang in de Vrije Lagere en Kleuterschool VLEK in Grembergen zijn creatief aan de slag gegaan om iedereen in deze coronacrisis een hart onder de riem te steken. Daarvoor maakten ze een mooi, groot spandoek. “Ze kregen daarvoor de hulp van VLEK-juffen”, zegt directeur Luk de Mey. “Er kropen aardig wat uurtjes werk in, maar het resultaat mag er zeker zijn.” De spandoek werd aan de school in de Rootjensweg opgehangen en is goed zichtbaar voor iedereen die er passeert. ‘Hoop in hart geeft moed en kracht’ staat er te lezen.