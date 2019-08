Kinderen vergasten Buyse op Ros Beiaardlied tijdens Dag met Burgemeester Nele Dooms

29 augustus 2019

Ook deze laatste donderdag van de zomervakantie vond opnieuw de Dag met de Burgemeester plaats. De Jeugddienst zorgt er elk jaar voor dat Dendermondse kinderen de burgemeester wat beter kunnen leren kennen. De dag stond dit jaar helemaal in het teken van Katuit, de drie Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath en Dendermonde zelf. “Bij start van deze dag bleken de drie reuzen vermist en moesten de kinderen op zoek. Door allerlei opdrachten te vervullen, konden ze er voor zorgen dat Katuit toch niet in het water zou vallen. Het werd een spannende dag dus.” Burgemeester Buyse kwam zich persoonlijk vergewissen of alle opdrachten tot een goed einde gebracht werden. Hij kreeg zowaar een voorsmaakje van het volksfeest dat ‘s avonds te wachten stond. De kinderen zongen voor de burgemeester het Ros Beiaardlied. Afsluiten gebeurde al met een vroege toost op de reuzenommegang, met een hapje en een drankje.