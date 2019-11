Kinderen Oogappel verrassen Sint met kunstige paardjes Nele Dooms

08 november 2019

14u26 0

De kinderen van basisschool De Oogappel in Appels hadden vrijdag een wel heel bijzondere verrassing voor Sint-Maarten in petto. Allemaal waren ze aan de slag gegaan om houten paardjes kunstig te versieren en die vervolgens cadeau te doen. “We hadden immers vernomen van de Stalpiet dat het paard van de Sint niet meer met hem naar Dendermonde wilde komen omdat hier in de stad momenteel iedereen alleen maar oog heeft voor het Ros Beiaard, met de ommegang op komst”, zegt juf Emma, die samen met het Sint-team de ontvangst vorm gaf. “Om te bewijzen dat ook andere paarden nog wel aandacht kunnen krijgen, gingen de kinderen zelf aan de slag. In hout uitgesneden paarden werden heel leuk versierd. De Sint bleek er superblij mee.” De leerlingen brachten bovendien ook een eigen versie van het Ros Beiaardlied, nadat ze hem gingen afhalen aan het Veer in Appels. Het was overigens een drukke dag voor de Oogappel, want de school kreeg ook het educatief project B-Rossen in aanloop van de ros Beiaardommegang op bezoek. Daarmee konden de kinderen een dans van de Pijnders, de mannen die het Ros dragen, leren.