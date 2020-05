Kinderen kunnen zich weer extra uitleven: speelpleintjes weer open Nele Dooms

27 mei 2020

14u58 0 Dendermonde De kinderen in Dendermonde kunnen zich in deze coronatijden eindelijk weer extra uitleven. Het stadsbestuur heeft de speelpleintjes weer allemaal geopend.

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat lokale buurtspeeltuinen en grotere speeltuinen in open lucht opnieuw open mochten vanaf woensdag 27 mei. De Jeugddienst kreeg van de Veiligheidscel van Dendermonde fiat om daar ook in deze stad direct werk van te maken. Resultaat is dat kinderen weer naar hartenlust op de pleintjes kunnen spelen.

“We hebben de huidige borden en linten weggehaald en vervangen door nieuwe regels”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V). “Overal staan de nodige affiches met pictogrammen die duidelijk maken wat mag en niet mag en moet. We zijn in Dendermonde blij dat de speelpleintjes weer open zijn. Buitenspelen is belangrijk en goed voor het welbevinden van de kinderen in onze stad.”

Belangrijk is dat de speelpleintjes enkel toegankelijk zijn voor voor kinderen tot en met 12 jaar, bij voorkeur onder toezicht van een volwassen begeleider. Die volwassenen moeten onderling anderhalve meter afstand houden. Wie naar een speelpleintje gaat, moet vooraf thuis handen wassen met water en zeep. Alcoholgel meenemen naar het pleintje is aan te raden. Wie met sport- en spelmateriaal wil spelen, moet dat zelf meebrengen. “We verwachten ook dat ouders of begeleiders zelf hun verantwoordelijkheid nemen om ook deze versoepeling van de maatregelen in goede banen te leiden”, zegt Cleemput. “De pictogrammen aan de ingangen zijn op kindermaat, waardoor ouders ze samen met hun kind kunnen overlopen.”