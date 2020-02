Kinderen Het Laar bouwen zelf Ros Beiaard-ommegang en zetten hem in vitrine Nele Dooms

19 februari 2020

12u33 0

Wie wat extra Ros Beiaard-sfeer wil opsnuiven, moet dezer dagen maar eens langs de basisschool voor buitengewoon lager onderwijs Het Laar in Dendermonde passeren. Aan de ramen van de school, in de Zuidlaan, staat een hele Ros Beiaardommegang te kijk. Helemaal klaar is de stoet nog niet, want de kinderen zijn nog altijd aan het knutselen, maar de moeite is het wel al. “Ook op onze school tellen we, net zoals alle Dendermondenaren, af naar de ommegang op 24 mei 2020", zegt leerkracht Greetje Onselaere. “En dat doen we op een actieve manier. We werkten vlijtig aan een ‘vitrine’ met een zelfgemaakte stoet.” Knaptanden, reuzen, de Walvis en natuurlijk het Ros Beiaard zelf ontbreken niet en geven de Zuidlaan de komende maanden extra kleur.