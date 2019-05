Kinderen denken mee na over toekomstige invulling Tettergazet Nele Dooms

22 mei 2019

16u15 0 Dendermonde In Zaal Sestich van de bibliotheek in Dendermonde verzamelden woensdagnamiddag enkele tientallen kinderen om samen na te denken over een nieuwe toekomstige invulling van de Tettergazet. Die bundelt al bijna vijftien alle nieuws en info voor kinderen in Dendermonde en wordt bedeeld via de lagere scholen.

“Na vijftien jaar kan de Tettergazet al eens een update gebruiken”, zegt schepen van Jeugd Nele Cleemput. “Om dat te realiseren, laten we de kinderen zelf graag meedenken en beslissen. Eerder vonden al Droomdagen plaats om kinderen te laten nadenken over het beleid in de stad. Nu mogen ze dat doen over de Tettergazet. Het is belangrijk dat kinderen mee nadenken, meepraten en mee beslissen over de zaken die hen aanbelangen.”

De oproep om mee te komen doen aan de ‘Tettermiddag’ werd alleszins goed opgevolgd. In verschillende groepjes gingen de aanwezige kinderen aan de slag met post-its, moodboards en andere tijdschriften om ideeën te bundelen. Vertegenwoordigers van verschillende stadsdiensten leidden alles in goede banen. Het resultaat zal binnen afzienbare tijd dienen als basis voor een ideale kinderkrant.