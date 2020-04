Kinderdagverblijf Pittekes sluit definitief de deuren, ouders van 18 kindjes moeten op zoek naar alternatief: “Dringend nood aan meer opvangplaatsen in onze stad” Nele Dooms

03 april 2020

14u19 4 Dendermonde De ouders van 18 kindjes die tot voor kort opgevangen werden in kinderdagverblijf Pittekes in Appels zitten met de handen in het haar. Waar moeten ze met hun baby’s en peuters naartoe nu de crèche beslist heeft de deuren te sluiten? In een open brief vragen ouders meer ondersteuning van het stadsbestuur voor onthaalouders. “Want die zijn er te weinig, zodat er niet genoeg vrije opvangplaatsen zijn”, klinkt het.

De coronacrisis is allicht de druppel te veel geworden voor kinderdagverblijf Pittekens, aan de Heidestraat in Appels. De crèche moest al een paar weken geleden noodgedwongen sluiten omdat er zijdelings contact geweest was met een kindje dat besmet raakte met Covid-19. Zo kwamen er geen inkomsten meer binnen voor de twee kinderverzorgsters, die het al niet makkelijk hadden. “Huishuur en nutskosten bleven doorlopen en die waren niet min”, leggen Joke en Katrien uit. “We vroegen het schepencollege om hulp, maar stuitten daar op een ‘njet’. We konden dit financieel niet blijven redden en dus hebben we de handdoek in de ring gegooid. De Pittekens sluit definitief de deuren.”

“Weten niet waar naartoe”

De ouders van de achttien kindjes werden één voor één opgebeld met het slechte nieuws, net als ouders die op de wachtlijst stonden. De sluiting komt er hard aan en zorgt voor ongerustheid. “Plots moeten we op zoek naar een andere opvangplaats voor onze kindjes”, zeggen Gonçalo en Jolien. “En dat is niet evident, want er zijn geen vrije plaatsen meer. Wij hadden al één kindje in deze kinderopvang en een tweede is op komst dat vanaf september in de Pittekes zou opgevangen worden. Dat kan nu niet meer. De meeste ouders kozen voor Appels omdat dit dicht bij de eigen woonplaats was, om praktische redenen dus. Ook dat valt nu weg. Makkelijk zoeken naar een alternatief is het nu ook al niet door de huidige coronacrisis. We weten niet waar met onze kindjes naartoe eens dat achter de rug is. We zitten met de handen in het haar.”

Het gaat hier niet om een ‘klein probleempje’ van twee onthaalouders die hun levenswerk moeten opgeven. Hier worden 18 gezinnen getroffen. Mama Evelien Desloover

Het deed Evelien Desloover in de pen kruipen voor een open brief. Daarin pleit ze voor meer ondersteuning van de stad uit voor onthaalouders, zodat er meer opvangplaatsen kunnen ontstaan. “Het gaat hier niet om een ‘klein probleempje’ van twee onthaalouders die hun levenswerk moeten opgeven”, klinkt het. “Hier worden achttien gezinnen getroffen. Ouders die plots hun kind niet meer in de vertrouwde thuisgemeente kunnen laten opvangen, maar die ’s morgens in de spits hun ene kind naar school moeten brengen vlakbij huis en hun andere kind naar de andere kant van de stad, hopend dat ze tijdig op hun werk geraken. En dan zijn er nog die andere gezinnen die hoopten in de toekomst een opvangplaats in Appels te hebben en dat nu niet meer mogelijk zien.”

“We begrijpen niet dat er geen kleine inspanningen geleverd kan worden om de onthaalouders financieel wat bij te springen, zodat De Pittekens zou kunnen blijven bestaan”, klinkt het. “Al maanden trekken de onthaalouders aan de alarmbel wegens de hoge huurlast. Is er dan geen begrip?”

Andere ondersteuning

Volgens schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V) betreurt het schepencollege de sluiting van De Pittekens. “We zijn er ons van bewust dat een woning huren voor onthaalouders niet evident is”, zegt ze. “De meeste onthaalouders doen de opvang van de kinderen thuis in hun privéwoning en krijgen voor het gebruik van hun eigen infrastructuur geen vergoeding. Het lokaal bestuur is niet in de mogelijkheid om onthaalouders die een woning huren financiële steun te geven. Onze dienst Onthaalouders ondersteunt wel op andere vlakken. Er is begeleiding en opvolging bij alle mogelijke praktische en pedagogische vragen en moeilijkheden, er worden regelmatig bijscholingen en vormingen georganiseerd en er is een uitleendienst van baby- en peutermeubilair, verzorgingsproducten, vuilniszakken en speelgoed. De stad komt echter nooit tussen in huurkosten en ook niet in afspraken tussen huurder en verhuurder over de huurkost.”

Het pand van De Pittekes huurden de onthaalouders bij sociale bouwmaatschappij Volkswelzijn. Daar klinkt het dat er wel bereidheid was om uitstel van betaling van de huur toe te staan. “De huurprijs voor het pand laten zakken is echter wettelijk gezien onmogelijk omdat we al de minimum huurprijs vragen”, zegt voorzitter Hilde Raman. “Dit pad was eigenlijk oorspronkelijk bestemd voor de bibliotheek in Appels, maar de stad zette dat stop. Omdat er interesse was om hier een kinderdagverblijf in te richten, investeerde Volkswelzijn nog eens bijna 20.000 euro extra om dit mogelijk te maken. Maar hierdoor valt de verhuring wel onder privéhuurwetgeving en hebben we geen speelruimte.”