Kinderbegeleidster test positief op coronavirus: maatregelen in kinderopvang Kwabbernoot en Jawedoo Nele Dooms

10 oktober 2020

14u50 0 Appels/Oudegem Een begeleidster uit de buitenschoolse kinderopvang in Dendermonde heeft positief getest op het coronavirus. Daarom worden maatregelen getroffen voor de IBO’s Kwabbernoot in Appels en Jawedoo in Oudegem. Die blijven open, maar twaalf kinderen en drie begeleidsters moeten in quarantaine.

Omdat de kinderbegeleidster positief testte, werden al haar contacten in IBO Kwabbernoot en IBO Jawedoo, waar ze werkte, in kaart gebracht. Vooral de hoogrisicocontacten waren van belang. Dat zijn contacten van dichtbij en langer dan 15 minuten. “Uit het contactonderzoek blijkt dat de begeleidster in Appels geen risicocontact heeft gehad met de kinderen daar. Er werden daar wel twee hoogrisicocontacten met andere begeleidsters vastgesteld. In Oudegem heeft ze met twaalf kinderen en een begeleidster een hoogrisicocontact gehad”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V).

In totaal moeten nu twaalf kinderen en drie begeleidsters preventief zeven dagen in quarantaine. “Vanaf zes jaar moet er op de vijfde dag een coronatest gebeuren. Kleuters worden niet standaard getest”, zegt Buyse. “De ouders van deze kinderen hebben allemaal een telefoontje gekregen en krijgen verdere richtlijnen en aanbevelingen van Kind & Gezin.”

De twee IBO’s blijven wel open. “Omdat er maar drie begeleidsters in quarantaine moeten, is er nog genoeg personeel om deze IBO’s open te houden”, legt Buyse uit. Natuurlijk blijven hier alle preventieve maatregelen van kracht en worden ze strikt opgevolgd.”