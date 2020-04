Keuken loopt zware schade op na brand in appartement Koen Baten

21 april 2020

14u30 0 Dendermonde Op de Schoonaardebaan in Schoonaarde is rond 11.30 uur vanochtend een brand ontstaan in de keuken van een appartement. De bewoners hadden een pot op het vuur gezet, maar waren deze uit het oog verloren. De schade was aanzienlijk, en de bewoners van het appartement worden vandaag opgevangen bij familie.

Bij aankomst van de brandweer was er al een lichte rookontwikkeling die van onder het dak naar boven kwam. De brandweerpost Berlare had het vuur wel snel onder controle en kon voorkomen dat het zich uitbreidde. De keuken is wel volledig vernield en liep zware rook- en waterschade op.

De bewoners konden het appartement gelukkig op tijd verlaten waardoor er niemand gewond raakte. De bewoners kunnen wel de komende periode niet meer in hun appartement maar zullen opgevangen worden door familie. De andere appartementen zijn wel nog bewoonbaar.

De straat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer waardoor iedereen moest rondrijden.