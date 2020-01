Kersverse ouders kunnen geboorteaangifte voortaan ook gewoon op kraamafdeling AZ Sint-Blasius regelen Nele Dooms

03 januari 2020

17u56 0 Dendermonde Geen geloop en rompslomp meer. Kersverse ouders kunnen de geboorteaangifte van hun baby voortaan gewoon op de kraamafdeling van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde regelen. Stadsbestuur en materniteit werken hiervoor samen. Shauni Pessemier (26) en Thomas Bleyaert (29) waren de eersten om hun kindje Vinz zo te laten registreren.

Zo’n 850 geboortes per jaar vinden er in het Dendermondse ziekenhuis Sint-Blasius aan de Kroonveldlaan plaats. Al die ouders moesten tot nu toe naar het Administratief Centrum in Dendermonde om er de geboorte van hun kindje aan te geven. Maar daar komt nu verandering in. Wie dat wil, kan voortaan zijn baby gewoon op de materniteit zelf gaan “aangeven”.

“De tijd dat kersverse vaders traditiegetrouw met opa en peter samen naar het stadhuis trokken om de geboorte van een kleine spruit aan te geven en vervolgens dronken thuis te komen, ligt ondertussen al een tijd achter ons”, lacht burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Tegenwoordig zien ouders het vaak als extra rompslomp bovenop alles wat de geboorte van een kindje al met zich mee brengt om ook nog eens naar ons administratief centrum te moeten komen. Bovendien zetten we als stad volop in op extra digitalisering. Een extra service die we nu bieden om in het ziekenhuis zelf een geboorte te laten registreren, zet daar mee op in.”

Kindvriendelijke stad

In de Materniteit van Sint-Blasius is een apart lokaal ingericht waar drie keer per week een medewerker van de Burgerlijke Stand van Dendermonde post zal vatten. Kersverse ouders kunnen er maandag, woensdag en vrijdag binnen springen om ter plekke hun kindje digitaal te registreren. “Dat levert een grote tijdsbesparing op, want de ouders moeten geen aparte afspraak meer maken in ons AC”, zegt Buyse. “Hiermee tonen we ook dat we een echte kindvriendelijke stad zijn en de dienstverlening dichter bij de burger willen brengen.”

Ook het ziekenhuis zelf is tevreden met de dienstverlening. “Dit kadert binnen onze patiëntvriendelijke werking”, zegt directeur Karen Pieters. “Overigens is Dendermonde hiermee bij één van de pioniers van deze manier van werken. Er zijn in Vlaanderen alleen nog maar enkele universitaire ziekenhuizen waar de geboorteaangifte op de kraamafdeling mogelijk is.”

Shauni Pessemier (26) en Thomas Bleyaert (29) waren vrijdag de eerste ouders om hun baby te laten registreren. Vinz werd op 1 januari geboren. “Dit is echt een prima dienstverlening”, vinden de ouders. “Een geboorte van een kindje is al zo overdonderend. Er komt zoveel op je af op zo’n moment. Dan is het een verademing als het even wat makkelijker gemaakt wordt.”

De ouders kregen van de stad alvast ook een cadeautje mee, ontworpen in samenwerking met Huis van het Kind De Kroon van Dendermonde. Voortaan is er voor alle kersverse ouders een toiletzakje met daarin een reeks “mijlpaal-kaarten” met praktische info voor tijdens de eerste levensjaren van de baby.