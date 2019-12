Kerststallentocht moet filmthema’s in beeld brengen Nele Dooms

23 december 2019

De Gezinsbond van Baasrode organiseert, samen met tal van plaatselijke verenigingen, voor de 28ste keer de Kerststallentocht. Het gebeuren brengt jaarlijks honderden deelnemers op de baan. Zij kunnen een wandeling van ongeveer zeven kilometer maken doorheen Baasrode, langs verschillende kerststallen. Twaalf verenigingen beelden elk een tafereel uit. Thema deze keer is “Kerst in de film”, waarbij twaalf aan Kerstmis gerelateerde films in beeld gebracht worden. De Kerststallentocht vindt telkens plaats voor het goede doel. De opbrengst deze keer is bestemd voor het Kinderkankerfonds ‘t Bollepopje. De Kerststallentocht vindt plaats op zondag 29 december, tussen 13 en 15 uur. Vertrekken kan aan Centrum De Vliet, aan de Scheepswerfstraat in Baasrode. Deelnemen kost 3 euro. Iedereen is welkom.