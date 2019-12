Kerstshoppen in pop-up Wij Gaan Lokaal: dit zijn de zes leukste geschenkjes van lokale creatievelingen Nele Dooms

20 december 2019

10u29 14 Dendermonde Met ‘Wij Gaan Lokaal’ is Dendermonde een leuke pop-upshop rijker. Aan de Gentsesteenweg in Dendermonde verzamelen Astrid Bultijnck, Toon Pauwel en Ellen Marckx allerlei creatiefs van lokale ontwerpers en ondernemers, al dan niet met typisch Dendermondse toets. Nog tot 31 december is iedereen welkom. Ideaal dus om nog dat ideale kerstgeschenkje of unieke nieuwjaarscadeau te kopen. Wij gingen alvast zelf eens langs en kozen er zes fantastische hebbedingetjes uit.

Gezelligheid troef in de pop-up Wij gaan Lokaal. Wie het pand aan de Gentsesteenweg binnenstapt, wordt ondergedompeld in een wereld van creativiteit. De hele ruimte is gevuld met allerlei leuks van lokale creatievelingen en ondernemers. “Velen hebben een webshop, maar met deze pop-up maken we het allemaal wat tastbaarder”, zegt Bultijnck. “Eigenlijk willen we met dit initiatief de Dendermondenaren bewust maken dat er ook onder de kerktoren zoveel leuke dingen van creatieve mensen te vinden zijn. Stuk voor stuk zijn het hier allemaal unieke stukken, elk met een verhaal. Zoiets cadeau geven, is zoveel meer waard dan een aan huislevering van bijvoorbeeld een bol.com.”

Voor jong en oud, oom of tante, Dendermonde-freak of bezige bij. Er is werkelijk vanalles te vinden. Deze zes stuks uit het aanbod, springen alvast in het oog.

Herinneringen aan de muur

De ‘Strings of Thoughts’ van Artemysia bestaan uit houten schijfjes en lederen lint. Ze kunnen tegen de muur, om er vervolgens leuke foto’s of andere herinneringen aan te hangen. De houten schijfjes zijn gegraveerd met spreuken of persoonlijke wensen. Kostprijs: 25 euro.

Mooi gestrikt

Met Cotton Candy maakt Ellen Marckx kleurrijke strikken. De vlinderdasjes bestaan uit kurkleder en zijn te verkrijgen in allerlei frisse kleurtjes. “Ook vrouwen en kinderen kunnen ze aan”, zegt ze. “Zo verschijnt iedereen mooi uitgedost en fris aan de feesttafel.” Kostprijs: 29 euro.

Dendermonde aan de fiets

Toon Pauwels zorgt er met zijn Goliart.be voor dat Dendermonde zijn eigen unieke merchandising heeft. Leuk zijn de fietsvlagjes in de Dendermondse kleuren rood en wit, met daarop de afdruk van het Ros Beiaard. Die is gebaseerd op de vlag van de Ros Beiaardommegang uit 1975. Met zijn spotprijs is het vlagje ideaal voor een Secret Santa van de kinderen. En om het geschenkje in te pakken, is er zelfs leuk geschenkpapier met de drie Gildenreuzen op beschikbaar. Kostprijs: 6,5 euro.

Vrouwelijke touch

Katrijn Jacobs, illustratrice en stuwende kracht achter Jakoebies, zorgt voor ontwerpen met een ‘vrouwelijke touch’. Zo zijn de oorbellen met beeltenissen van de reuzen Mars, Indiaan en Goliath en van het Ros Beiaard niet alleen origineel, maar ook superschattig. Kostprijs: 9 euro.

Zelf aan de slag met print

Fotografe Astrid Bultijnck levert met Histoire a Toi ook leuke decoratie, met verschillende printtechnieken op hout of blauwdrukken met een techniek uit 1842. Maar het biedt ook kansen voor wie zelf aan de slag wil, want er zijn ook workshops cadeau te doen. “In de fotostudio kunnen vriendinnen, vrienden, moeders met dochters, enzovoort zelf aan de slag met prints”, klinkt het. “Dat levert niet alleen een leuke avond op, maar iedereen gaat ook met iets tastbaars naar huis”. Kostprijs van de workshops variëren tussen 40 en 50 euro. Kostprijs van de decoratie in blauwdruk: 20 euro.

Outdoor life met cool design

Een passie voor outdoor life, maar er tegelijk ook cool willen uitzien? Dan zorgt Hans De Backer van Bewilder.be voor de oplossing. Hij maakt desings op kleding met duurzame materialen. Wie kan het avontuur nu niet aan met een warme muts met opschrift ‘I will survive’. Kostprijs: 17 euro.

Doe mee!

De organisatoren koppelen een leuke wedstrijd aan hun pop-up. Iedereen mag op sociale media, Facebook en Instagram, zijn favoriet uit de shop delen met ‘#wijgaanlokaal’. Na loting krijgt de winnaar het geschenk gratis voor nieuwjaar. De pop-up is tot en met 31 december te bezoeken op weekdagen, van 13 tot 18 uur, en in het weekend, van 10 tot 18 uur. Info: www.wijgaanlokaal.be.