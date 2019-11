Kerstsfeer voor iedereen: inzameling decoratie voor Tondeldoos Nele Dooms

15 november 2019

Om er voor te zorgen dat echt iedereen kan genieten van Kerstsfeer, organiseert de vereniging Vrouw en Maatschappij van Dendermonde een inzamelactie van kerstdecoratie. Al het verzamelde materiaal zal uitgedeeld worden aan de kansarme gezinnen die door Kinderfonds De Tondeldoos in Dendermonde ondersteund worden. Vrouw en Maatschappij maakt er al een paar jaar een gewoonte van om kerstversiering in te zamelen. “Er is vanalles welkom”, zegt voorzitter Els De Wael. “We denken daarbij onder andere aan mooie en veilige kerstboomverlichting voor zowel binnen als buiten, kunststoffen kerstbomen, kerstballen, maretakken, twinkelende lichtjes, slingers, kerststerren, kerstmutsen, kerststalletjes, enzovoort. Alles wat aan de gezinnen een gezellige kersttijd kan bezorgen, nemen we met veel plezier in ontvangst.” De inzamelactie vindt plaats op zaterdag 23 november, tussen 10.30 en 12 uur. Wie spullen wil schenken, is welkom in Zaal Mariakring, aan het O.L.Vrouwekerkplein in Dendermonde.