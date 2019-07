Kermis blijft toch op Gedempte Dender, maar wordt compacter Nele Dooms

15u32 12 Dendermonde De kermissen in het Dendermondse stadscentrum zullen dan toch op de parking Gedempte Dender blijven plaatsvinden. Ze worden wel compacter. Een andere geschikte locatie bleek niet voorhanden te zijn.

Nadat jarenlang de kermisattracties op de Grote Markt opgesteld stonden, verhuisden die na heraanleg van dat plein naar de Gedempte Dender. Daar kwam aanvankelijk kritiek op, maar ondertussen raakte het gewend dat de kermis zich op deze plaats bevond. Omdat de stad het deel van de Gedempte Dender, aan de kant van de Noordlaan, een nieuwe bestemming geeft en omvormt tot een groen park, wilde het ook de locatie van de kermis daar herbekijken. Alle foorkramers kregen zelfs hun opzeg van hun abonnement, omdat ook het concept geëvalueerd zou worden. “We willen niet alleen de locatie, maar ook het aanbod van kramen zelf herbekijken”, zei schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V) hierover toen de plannen bekend raakten.

Het onderzoek en overleg hierover met foorreizigers, kermisexploitanten en beroepsfederatie is nu afgelopen. Daaruit blijkt dat de ruimte die op de Gedempte Dender overblijft, aan de kant van de Bogaerdbrug, toch de meeste geschikte is voor de kermissen van carnaval, Katuit en jaarmarkt. “Er werd in de stad geen geschikte locatie gevonden die voldoet aan de criteria om er een kermis te organiseren”, zegt Van Hauwermerien. “Die moest binnen het centrum liggen en gekoppeld zijn aan het parcours van Katuit en carnaval, voldoende horeca in de omgeving hebben en groot genoeg zijn. Bovendien waren de kermiskramers zelf vragende partij om de kermissen op de Gedempte Dender te blijven laten doorgaan.”

Resultaat is dat op de Gedempte Dender een compactere, maar meer attractieve kermis zal plaatsvinden. In het najaar worden de standplaatsen vacant verklaard en kunnen geïnteresseerden hun kandidatuur indienen om een abonnement te verkrijgen.