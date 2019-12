Kerkje Vlassenbroek opent deuren voor concert Nele Dooms

09 december 2019

Het kerkje van Vlassenbroek, aan de Scheldedijk in Dendermonde, opent de deuren op zaterdag 14 december voor een uniek concert. Daarvoor komen de vijf beroepsmuzikanten van Vocamabile langs. Die stonden ook al diverse keren in het buitenland op het podium. Voor het concert in de Sint-Gertrudiskerk van Vlassenbroek brengen ze liederen van Bach, Franck, Poulenc, Rutter en anderen. Het concert begint om 19.30 uur. De opbrengst van deze muzikale avond gaat naar de Parochiale Werken Vlassenbroek, die instaat voor het onderhoud en de gebouwen van de plaatselijke kleuterschool. De toegang bedraagt 18 euro. Info en reservatie: 052/22.31.13 of via philipsmarcel@pandora.be.