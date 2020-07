Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën weer uit de steigers: buitenkant volledig gerestaureerd Nele Dooms

14 juli 2020

14u27 0 Schoonaarde De kerk Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën in Schoonaarde is weer uit de steigers. De buitenkant kreeg een broodnodige en grondige restauratie. Ondertussen wordt ook het interieur aangepakt. Schilderwerken zijn volop bezig.

Meer dan tien jaar heeft het geduurd vooraleer een restauratie van de kerk van Schoonaarde concreet kon worden. Vorig jaar was het eindelijk zover. De kerk werd voor het project volledig leeggehaald. Onder andere 250 kerkstoelen moesten naar buiten. Het hele interieur moet dan ook een volledige vernieuwing met bepleistering, herstelling en schilderwerken ondergaan. “Daar wordt momenteel de laatste hand aan gelegd”, zegt Annie Van den Berghe van de Kerkraad. “Ook de elektriciteit is al volledig vernieuwd. We zouden ook de centrale verwarming willen vernieuwen, maar daarvoor hebben we nog geen fiat van het Agentschap Onroerend Erfgoed.”

De buitenkant van de kerk onderging een volledige vernieuwing van alle schrijnwerk. De gevel moest helemaal opgekuist worden en de toren gerenoveerd. Daarvoor stond het kerkgebouw het voorbije jaar volledig in de steigers. “Nu die stellingen weer weg zijn, zien we hoe mooi het resultaat van de restauratie is”, zegt Van den Berghe.

Aan de restauratie hangt een prijskaartje van maar liefst 880.000 euro. De Kerkraad van Schoonaarde kan rekenen op 80 procent subsidie van Onroerend Erfgoed.