Ken brengt met Playmobil folklore rond Ros Beiaard en middeleeuwse stad tot leven Diorama van ruim dertig vierkante meter zal vanaf maart te kijk staan in bibliotheek Nele Dooms

20 september 2019

13u02 0 Dendermonde De rijke geschiedenis van Dendermonde, de middeleeuwse stad én de sage van het Ros Beiaard volledig uitgebeeld in Playmobil. Daar maakt Ken Callebaut (42) werk van. Tegen maart 2020 moet een maquette van liefst meer dan 30 vierkante meter klaar. “En er komen alleen maar ideeën bij”, zegt Callebaut, wiens huis nu al bijna helemaal gevuld is met Playmobil-onderdelen. Of hoe een kinderdroom uitmondt in een ongelooflijke passie.

De tafel in de living staat vol figuurtjes van Playmobil. En de logeerkamer en traphal herbergen nog eens zoveel accessoires, constructies, attributen en gebouwen van hetzelfde speelgoed. Wie bij Ken Callebaut binnenstapt, weet niet waar eerst kijken als zijn immense verzameling uitgestald staat. “Ik was vroeger al erg grote fan van Playmobil”, vertelt hij. “Het speelgoedmerk bood ongelooflijk veel thema’s en werelden om te ontdekken, tot in de kleinste details. Ik was vooral gebeten door de historische onderwerpen en vond dat zelfs leerrijk. Playmobil is prachtig in zijn eenvoud. Ik speelde er uren en uren mee. Met ouder worden verdween het speelgoed wat op de achtergrond, maar tijdens de hogere studies kwam de liefde terug en begon ik verwoed te verzamelen.”

Tien jaar geleden kreeg Ken het idee om middeleeuws Dendermonde vorm te geven met Playmobil. “De collectie was toen nog niet zo uitgebreid als nu, maar de voorbije jaren ben ik gericht beginnen verzamelen”, zegt hij. “Er ontstonden ook nieuwe technieken en technologieën, zodat ik Playmobil volledig kan personaliseren. Dat gebeurt met onder andere 3D-printen, photoshop en countoursnijders voor stickers op schilden en dergelijke. Het resultaat is dat ik ondertussen over zo’n 4.000 figuurtjes beschik, haast allemaal unieke exemplaren door ze zelf samen te stellen en onderdelen met elkaar te wisselen.”

Hiermee gaat Callebaut aan de slag om een diorama, een gigantische kijkkast van ruim dertig vierkante meter, te bouwen. Die moet tegen maart klaar zijn, enkele weken voor de Ros Beiaardommegang van 24 mei 2020, en zal te bezichtigen zijn in de bibliotheek. “Ik zie dit vooral als een laagdrempelige manier om de inwoners van Dendermonde meer mee te geven over de geschiedenis van hun stad”, klinkt het. “Iedereen hier is dan wel zot van het Ros Beiaard, maar over de geschiedenis weten velen niet zo veel. Door deze middeleeuwse stad in Playmobil te bouwen, kan ik hen allerlei details meegeven.”

Callebaut bouwt de maquette op als een soort zoektocht naar alle mogelijke figuren en verhalen die met het Ros Beiaard te maken hebben. “Je mag het een soort ‘Waar is Wally?’ noemen”, zegt hij. “Een grote middeleeuwse stad biedt plaats aan Lakenhalle, Grote Markt, Begijnhof , Mechelse en Brussels Poort, Oude Vest, de vroegere burcht, monding van Dender en Schelde, de grote O.L.V.-kerk, enzovoort. Daarvoor ben ik aan de slag gegaan met gebouwen die Playmobil biedt, heb die verzaagd en stukken weer aan elkaar gezet om alles zo waarheidsgetrouw na te maken. In die stad zijn allerlei figuren te vinden: de drie Gildenreuzen, Peke Rammekeszand, Robrecht Van Bethune, een Knaptand in de Dender, de Walvis en natuurlijk de verdrinking van het Ros Beiaard. Zelfs Lieven Van de Velde, de Aalstenaar die vanuit de gevangenis het hoofd van het Ros Beiaard beeldhouwde, is van de partij.”

De nodige portie humor zal bovendien niet ontbreken. “Een knipoog naar de vete tussen Aalst en Dendermonde is nooit ver weg”, zegt Ken. “Voor het gevecht over de tolrechten tussen de twee steden heb ik al heel wat figuurtjes klaar. En hoe kan je een Aalstenaar anders uitbeelden dan gewapend met ajuinen. Aan alle details wordt gedacht, van de mamoet in het Vleeshuismuseum tot worsten aan het plafond in een café en een bezem tegen de muur. Ondertussen gaat er geen nacht voorbij of ik krijg nieuwe ideeën. Al ga ik er wel een rem op moeten zetten om alles tegen maart klaar te krijgen.”

Callebaut wil nog niet alles van zijn creaties tonen. Die verrassing wordt bewaard tot in maart. Wie het diorama wil bekijken, kan vanaf dan in de bibliotheek terecht.