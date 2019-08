Katuit moet al voorsmaakje geven van Ros Beiaard-ommegang Nele Dooms

07 augustus 2019

15u54 0 Dendermonde De jaarlijkse reuzenommegang Katuit eind deze maand wordt er één die al een voorsmaakje geeft van de Ros Beiaardommegang in 2020. De stoet moet iedereen nog meer goesting doen krijgen om naar het Ros Beiaard-evenement te komen. Al lijkt iedereen er nu al flink zin in te hebben. Het aantal vrijwilligers dat wil deelnemen als figurant aan de reuzenommegang blijft maar toenemen.

De reuzenommegang Katuit, waarin de Dendermondse gildereuzen Mars, Indiaan en Goliath de hoofdrol spelen, bevindt zich in de laatste rechte lijn naar de Ros Beiaardommegang. En daar zal niemand omheen kunnen. “Nog minder dan een jaar resten tot het tienjaarlijkse event, waarbij het Ros Beiaard door de Dendermondse binnenstad trekt en daarom wordt deze Katuit een heel feestelijke editie”, zegt Patrick Segers, regisseur van Katuit. “Op vraag van het Ros Beiaardcomité presenteren we een stoet die al een mooi voorsmaakje moet geven. Al moet wel duidelijk zijn dat we natuurlijk nog geen mini-uitgave van Ros Beiaardommegang geven. Zo verdwijnen enkele traditionele elementen, zoals ‘t Schipke en de Walvis, even in de wachtkamer. Het zal nog zo leuk zijn om die dan tijdens de ommegang in 2020 terug te zien.”

Spotnamen

De nadruk in de Katuit zal onder andere liggen op de spotnamen en folkore die Dendermonde rijk is, met allerlei volkse taferelen. De makeleters, knaptanden en kopvleesfretters verschijnen ten tonele, vergezeld van volksmuzikanten, vuurspuwers, jongleurs en narren. Ook voor de pijnders, de stoere mannen die elke tien jaar het Ros Beiaard door de straten torsen, is een glansrol weggelegd. “Ze zullen hun kracht demonstreren door een houten tredkraan voort te bewegen”, zegt Segers. “Dat verwijst naar vroegere tijden, waarbij de pijnders het monopolie hadden op laden en lossen van schepen met een kraan. Hun nauwe band met Dendermonde demonstreren ze door een sierlijke structuur met voorstelling van Ros Beiaard en de Heemskinderen voort te duwen. Een indrukwekkende triomfboog zorgt voor een extra feestelijk element.”

Eigen praalwagen

Ook het kleurrijke logo van de Ros Beiaardommegang 2020 krijgt een eigen praalwagen. Dat wordt een gelaste, witte structuur die met kleur belicht zal worden. “Een technische uitdaging”, zegt Segers daarover. Het is alvast één van de verschillende nieuwe praalwagens die in de Katuit te zien zullen zijn. Zo worden er ook gemaakt om terug te blikken op de voorbije Ros Beiaardommegangen van 1850, 1888 en 1930.

Veel figuranten

Bij de Dienst Toerisme en Stadspromotie, organisator van de jaarlijkse Katuit, merken ze duidelijk dat in Dendermonde steeds meer volk begint warm te lopen voor het Ros Beiaard. Dat is onder andere te zien aan de interesse van vele inwoners om mee te doen als figurant in de Katuit. “Bij de hellebaardiers bijvoorbeeld, die altijd de eer krijgen om het Ros Beiaard te flankeren en dat in de Katuit met de reuzen doen, is het aantal nu al opgelopen van 16 naar liefst 32", weet Segers. “Ook de Ros Beiaardharmonie, volkskunstgroep Reinout, fakkeldragers en pijnders nemen aanzienlijk in aantal toe. Velen willen zich zo verzekeren van een plaats in de Ros Beiaardommegang. We zien het alleszins graag gebeuren, want dat levert zeker een mooie stoet op.”

De reuzenommegang Katuit vindt plaats op donderdag 29 augustus, vanaf 20 uur, in het centrum van Dendermonde en is gratis.